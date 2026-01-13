Corriere dello Sport: “La Reggiana rimanda Stulac a Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e le trattative si moltiplicano su più tavoli. Come riportano Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Sudtirol guarda con attenzione ad Alessio Cragno, 31 anni, portiere attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria. Per il centrocampo piace il giovane Daniel Perin, classe 2006 del Treviso, seguito però da diversi club. Sempre nello stesso reparto è in dirittura d’arrivo Domen Crnigoj, 30 anni, dalla Triestina: operazione a titolo definitivo.

Secondo quanto riferiscono ancora Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sulle pagine del Corriere dello Sport, la Sampdoria valuta di intensificare il pressing sull’Udinese per il difensore Matteo Palma, 17 anni, con la formula del prestito secco. Il Cesena, invece, è alla ricerca di un esterno: oltre ad Alessandro Pietrelli, 23 anni, oggi al Venezia ma di proprietà della Juventus, spunta anche Alessandro Di Pardo, 26 anni del Cagliari, profilo già conosciuto dal direttore sportivo Fusco ai tempi della Juve Under 23.

Capitolo attacco: il Cesena ha riaperto i contatti con il Sassuolo per Luca Moro, 24 anni, ma il club emiliano al momento prende tempo. La Reggiana saluta Elayis Tavsan, 24 anni, che interrompe il prestito e rientra al Verona prima di trasferirsi in Turchia al Samsunspor, impegnato anche in Conference League. Sempre secondo Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, lasciano anche Manuel Marras, 32 anni, accordatosi fino al 2028 con l’Union Brescia in Serie C, e Leo Stulac, 31 anni, destinato a rientrare al Palermo per poi essere girato altrove. Pronta alla partenza anche la valigia di Oliver Urso, 26 anni.

Lo Spezia prova a stringere per Emil Bohinen, 26 anni, centrocampista norvegese in uscita dal Venezia, mantenendo vivo l’interesse per il sampdoriano Bellemo. L’Entella rinforza la difesa con Riccardo Turicchia, 20 anni, in prestito dalla Juventus, e chiude anche per l’attaccante Luigi Cuppone, 28 anni, dal Cerignola. Piace Salvatore Pezzella, 25 anni, della Casertana.

Attenzione infine al Catanzaro: le priorità sono su Pietro Beruatto, 27 anni, reduce da 17 presenze con lo Spezia, favorito dopo il rallentamento della pista Rui Modesto. Valutato anche Masciangelo del Frosinone. In uscita Nicolò Buso, 25 anni, diretto verso Mantova, mentre Gianluca Di Chiara potrebbe tornare a Benevento. Un quadro ricco e in continua evoluzione, come fotografato da Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport.