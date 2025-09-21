Giornale di Sicilia: “Palermo, la panchina si fa sentire. Tornano i gol da tre punti”

Filippo Inzaghi lo aveva ripetuto in ogni occasione: «Quelli che entreranno dalla panchina ci faranno vincere la partita». Contro il Bari, la profezia del tecnico rosanero si è materializzata. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la vittoria del Barbera porta la firma di due giocatori subentrati: Le Douaron e Gomes.

La sfida era rimasta bloccata per oltre 75 minuti, con un super Cerofolini a difendere la porta pugliese. Poi, quasi dal nulla, la girata improvvisa di Le Douaron, di destro e spalle alla porta, ha sbloccato il risultato. Un segnale preciso – evidenzia ancora Orifici sul Giornale di Sicilia – perché l’attaccante francese era stato anche l’ultimo rosanero a segnare da subentrato, nel maggio scorso contro la Carrarese.

Il raddoppio è arrivato nei minuti finali con Gomes, che ha celebrato al meglio le 100 presenze in rosanero, premiate dal ds Carlo Osti prima del fischio d’inizio. Il centrocampista francese ha trovato il gol con un sinistro chirurgico su sponda di Pohjanpalo, suggellando la vittoria e dando ulteriore valore alla panchina rosanero.

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per ritrovare due reti arrivate dai subentrati nella stessa partita bisogna tornare al gennaio 2024, quando Soleri decise un Palermo-Modena 4-2 con una doppietta. E non è tutto: la rete di Gomes è stata anche la prima oltre il 90’ dal gol di Brunori contro la Ternana del 27 febbraio 2024.

Dopo appena quattro giornate, sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo di Inzaghi mostra già segnali forti: coesione, concretezza e la capacità di attingere alla panchina come valore aggiunto. Un segnale importante per un campionato lungo e pieno di insidie.