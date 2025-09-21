Corsa, cinismo e strategia. Inzaghi si è preso il Palermo

Il successo contro il Bari ha confermato una verità evidente: il Palermo ha trovato in Filippo Inzaghi il suo dodicesimo uomo in campo. Come scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la capacità del tecnico di incidere con le scelte durante i novanta minuti è diventata il marchio di fabbrica di questo avvio di stagione.

L’esultanza di Inzaghi insieme ai suoi giocatori dopo l’1-0 di Le Douaron è già un’icona per i tifosi rosanero. Una partita che sembrava stregata, complice un Cerofolini in serata di grazia, è stata sbloccata da due subentrati: prima Le Douaron, poi Gomes, festeggiando al meglio le 100 presenze in maglia rosanero. «Battere i record e sfatare i tabù» è il mantra di Superpippo, ricorda ancora Arena sul Giornale di Sicilia.

Il lavoro psicologico dell’allenatore è stato decisivo anche nelle gare precedenti: con la Reggiana la reazione immediata dopo il pari, con il Frosinone la capacità di cambiare in corsa, con il Südtirol la freddezza nel gestire il vantaggio. Contro il Bari, dopo un avvio complicato con l’occasione di Moncini, la squadra ha saputo rimettere ordine e colpire al momento giusto.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, un altro segnale importante è arrivato dal coraggio della squadra: non limitarsi al compitino, ma rischiare qualcosa in più. I gol di Le Douaron e Gomes, entrambi segnati con il piede debole, lo testimoniano. A Bolzano era stato Pohjanpalo a decidere, venerdì i rosa hanno dimostrato di avere più frecce al loro arco.

La gestione delle letture di gioco e i cambi vincenti hanno fatto la differenza, ma anche le scelte iniziali hanno premiato il tecnico. Pierozzi ha convinto da braccetto difensivo, Palumbo titolare sulla trequarti ha mostrato qualità e Brunori, pur a secco, è parso più brillante rispetto alle ultime uscite. «Inzaghi sta costruendo una macchina vincente» conclude Arena sul Giornale di Sicilia, sottolineando come l’arrivo ufficiale di Bereszynski aggiunga un’altra preziosa alternativa alla rosa rosanero.