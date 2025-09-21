Udinese, Runjaic: «Con il Palermo occasione importante per crescere»

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Milan.

«Su tutti gli aspetti il Milan è a un livello superiore» ha dichiarato il tecnico friulano. «Il nostro piano tattico andava bene, ma abbiamo fatto errori sia con la difesa a tre che con quella a quattro. C’entrano tanto anche le individualità. Sulla corsia di destra c’era un corridoio incredibile, spesso andavano due contro uno: questi errori non puoi permetterteli contro di loro. Sapevamo come giocano e quale fosse la loro idea sulla partita, ma qualcosa non è andato».

A proposito della prestazione di Ekkelenkamp, Runjaic ha aggiunto: «Prima o poi dovevamo provarlo, ma la verità è che oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ben organizzata e con giocatori di grande esperienza. Si pensa subito alla prossima partita, ho preso spunti da questa sconfitta».

Lo sguardo del tecnico si è poi spostato sulla Coppa Italia: «Sono felice di come si è presentato Zaniolo. Per migliorare è un bene che ci sia la partita contro il Palermo, perché ci sono giocatori come lui, ma non solo: anche Zanoli e Miller, che ha fatto oggi il suo debutto, hanno bisogno di tempo per adattarsi sia al gioco che alle condizioni del campionato. Non ci sono amichevoli, c’è la Serie A. Sono soddisfatto del suo atteggiamento e qualcosa di buono abbiamo visto anche oggi».