Giornale di Sicilia: “Palermo e l’effetto Palumbo. Da ex non perdona quasi mai”

PALERMO – Sorrisi e concentrazione. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il modo in cui Antonio Palumbo si è presentato in allenamento – vincendo un duello nell’uno contro uno e sprizzando energia – è il miglior biglietto da visita in vista della sfida contro il suo recente passato, il Modena. Domenica al “Barbera” non ci sarà spazio per le emozioni: in palio c’è il primato in classifica, e il numero 5 rosanero sa bene come si fa a punire le ex.

Secondo quanto sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, Palumbo ha già segnato in quattro occasioni contro squadre in cui aveva militato: alla Ternana (ottobre 2023), alla Sampdoria (doppietta a febbraio 2024) e alla Salernitana (dicembre 2024). L’unica “scampata” è stata il Trapani, che non ha più affrontato dopo la stagione 2017/18. Ora il centrocampista va a caccia del suo primo gol in maglia rosanero, e non è escluso che possa arrivare proprio contro il Modena.

Come riporta Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la storia tra Palumbo e i “canarini” è stata intensa: in due stagioni ha totalizzato 73 presenze, 16 gol e 13 assist, diventando un punto di riferimento tecnico ed emotivo per il gruppo. A Palermo è già un tassello fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, anche se il gol tarda ad arrivare: finora conta un solo assist, ma prestazioni costantemente sopra la sufficienza e un impatto crescente nella manovra offensiva.

Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come l’ex Modena sia ormai un elemento imprescindibile per Inzaghi. Dopo un inizio rallentato dalla condizione fisica, il numero 5 è partito titolare in tre delle ultime quattro gare. Contro lo Spezia è stato tra i migliori in campo, propiziando l’azione del gol di Pohjanpalo e facendo rimpiangere la sua assenza nella sfida con il Venezia. Domenica sarà di nuovo in campo: potrebbe agire da mezzala o più vicino alla punta, a seconda delle scelte tattiche del tecnico. In ogni caso, la sua firma sulla partita è nell’aria.