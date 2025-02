Palermo, Osti: «Contento di quello che è stato fatto sul mercato, squadra più competitiva»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero esprimendosi sul mercato e non solo.

Ecco qualche estratto:

Ha qualche rimpianto su questo mercato di gennaio, sia in uscita che in entrata?

«No, io sono molto contento di quello che è stato fatto e penso che la squadra adesso sia una squadra più che competitiva per cercare di raggiungere il proprio obiettivo».

Anche in questa sessione di mercato il CFG ha investito tanto. Ogni anno solo col mercato vengono investiti tra i 15 e i 20 milioni di euro sulla squadra eppure questa stessa squadra, adesso a metà classifica, l’anno scorso non è riuscita ad andare in Serie A e due anni fa non è riuscita ad andare ai play off. Lei con la sua esperienza come se lo spiega?

«Molte volte capita nel calcio che si pensa di programmare in modo perfetto, invece poi la programmazione subisce degli incidenti di percorso. Io penso che si debba cercare di organizzare il tutto al meglio, di sostenere questa squadra e di andare avanti così perché prima o poi i risultati arriveranno».

Cosa diciamo a quei tifosi che pensano che il Palermo non voglia andare in Serie A e che il CFG non voglia che il Palermo vada in Serie A? Questa è una teoria del complotto che un po’ si è diffusa.

«Mi piacciono i film di fantascienza, ma non questi…»