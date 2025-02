Carrarese, Milanese si presenta: «Ho grande voglia di iniziare questa sfida»

Gioranta di presentazioni in casa Juve Stabia. Nella gioranta odierna si è infatti presentato davanti la stampa locale il nuovo innesto Milanese.

«Sono molto felice di essere arrivato in questo club ed allo stesso modo fiducioso che il mio approdo a Carrara possa rappresentare un nuovo step importante sia per il mio percorso di crescita sia per la mia carriera, inoltre, conoscevo già molto bene Bouah, Cherubini e Giovane ed il loro pensiero estremamente positivo su questo progetto ha facilitato la scelta nonostante la lunga trattativa. Dal punto di vista tattico nasco come mezzala, che sarebbe la collocazione in campo in cui mi sento più a mio agio, ma fortunatamente, ho già avuto modo nella mia carriera di ricoprire molteplici ruoli sempre in mediana, perciò, sono a totale disposizione del mister e delle sue esigenze. Ho grande voglia di iniziare questa sfida, sia per migliorare gli aspetti sui quali so di poter crescere, come per esempio la fase difensiva, sia per raggiungere gli obiettivi stagionali di squadra che ci siamo prefissati, comunque, ho seguito la Carrarese in questa prima metà di stagione: abbiamo dimostrato di avere grandi potenzialità, ma al contempo, conoscendo questo campionato, so che per salvarci dovremmo tutti dare il massimo, a partire dal lavoro settimanale che è essenziale per raggiungere i risultati prefissati».