Manca sempre meno all’inizio della stagione ufficiale dei rosanero. In particolare, sembrerebbe che Desplanches, costretto ai box per diverso tempo a causa di un infortunio, sia quasi pienamente recuperato (scendendo anche in campo nell’ultima amichevole vinta dai rosanero per 0-2 contro l’Oxford). Intanto, l’estremo difensore rosanero, sui propri canali social ha pubblicato un post con i nuovi scarpini targati PUMA:

Continue Reading