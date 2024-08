Il Modena continua a muoversi in chiave mercato. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, gli occhi della società emiliana sono caduti in casa Torino.

Al club cadetto piace, infatti, Alessandro Dellavalle. Difensore di proprietà dei granata classe 2004, il Modena andrebbe così a rinforzare il reparto difensivo con un giovane di assoluta prospettiva.