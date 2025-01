Non mancherà nemmeno a Palermo il supporto dei tifosi del Modena, pronti a seguire i colori della propria città in ogni stadio d’Italia. Come si legge su “Parlandodisport.it” saranno 175 i sostenitori canarini presenti al Renzo Barbera, con la speranza di portare a casa il primo risultato positivo del 2025.

Continue Reading