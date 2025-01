Gazzetta dello Sport: “Bari, idea Insigne”

Il mercato di gennaio si accende, e le squadre di Serie B lavorano intensamente per rafforzare le proprie rose. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Frosinone è in fase avanzata per portare Ilias Koutsoupias dal Catanzaro con la formula del prestito. Nel frattempo, il Catanzaro monitora Paulo Azzi del Cagliari e libera Turicchia, che tornerà alla Juventus Next Gen.

Bari ai dettagli per Pereiro

Il Bari è ormai ai dettagli per Gastón Pereiro del Genoa. Come confermato dal tecnico Longo, «Alzerebbe il livello». Il fantasista uruguaiano è pronto a portare qualità al reparto offensivo dei biancorossi.

Altre trattative: Insigne e Benedetti

Il Bari valuta anche altre opzioni, tra cui Roberto Insigne del Palermo, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per rinforzare l’attacco. Inoltre, il club pugliese sta lavorando al ritorno di Leonardo Benedetti dalla Sampdoria, a conferma della volontà di costruire una rosa competitiva per la seconda metà della stagione.