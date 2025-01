Gazzetta dello Sport: “Brunori si gioca il Palermo. La settimana prossima rinnova o va via”

L’ultima volta che Matteo Brunori è partito titolare, il Palermo ha vinto contro il Bari. Ora, tra scaramanzia e necessità, Alessio Dionisi decide di rilanciare l’attaccante dal primo minuto nella sfida di oggi contro il Modena, una gara fondamentale per evitare di scivolare pericolosamente in zona retrocessione.

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Brunori non solo avrà il compito di guidare l’attacco rosanero, ma dovrà anche dimostrare di voler restare al centro del progetto del Palermo. La prossima settimana sarà cruciale per il suo futuro, con la società chiamata a decidere tra una possibile cessione e il rinnovo del contratto.

La gara contro il Modena rappresenta un banco di prova per l’attaccante e per tutta la squadra, chiamata a ritrovare la vittoria per risollevare morale e classifica. A Brunori, insieme a Le Douaron, il compito di trascinare il Palermo verso tre punti fondamentali.