Repubblica: “Palermo, si apre il dopo-Brunori. Caccia a Johnsen, Pierini e Tramoni”

Pochi innesti, ma mirati. È questa la linea del Palermo in vista dell’imminente apertura del mercato invernale. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club rosanero si prepara a intervenire con attenzione per puntellare la rosa in alcuni ruoli chiave, senza stravolgere un gruppo che ha già dimostrato solidità e continuità.

Escl. Giacchetta: «Johnsen non è in uscita. Brunori? Solo per club importanti»

Il City Group non intende avviare operazioni esorbitanti. Il budget estivo è stato ampiamente superato e, come sottolinea ancora Alessandro Geraci sulle colonne di la Repubblica Palermo, la strategia sarà quella di individuare occasioni sostenibili per registrare la squadra in vista del girone di ritorno. La fiducia nell’organico attuale resta alta, come confermato anche dal direttore sportivo Carlo Osti: «Capire dove perfezionare non è facile. Non penso serva molto, il Palermo è forte».

Il reparto su cui concentrare maggiormente l’attenzione è l’attacco. Con Pohjanpalo unico vero terminale offensivo e il giovane Corona come alternativa, l’uscita di Brunori lascia un vuoto evidente. L’attaccante, promesso sposo della Sampdoria, ha già salutato il pubblico del Barbera e si trasferirà in blucerchiato con la formula del prestito secco fino a giugno. Come ricostruisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la Sampdoria si farà carico dell’ingaggio da 750 mila euro e riconoscerà un bonus da 150 mila euro ai rosanero in caso di salvezza.

Parte così la caccia al sostituto. Resta viva la pista che porta a Tramoni del Pisa, già sondato in estate, ma la richiesta da 6 milioni viene ritenuta eccessiva. Un’alternativa è rappresentata da Moreo, fedelissimo di Inzaghi, mentre piace anche Johnsen della Cremonese, con discorsi rinviati dopo il 12 gennaio. Il profilo che al momento sembra più concreto è Pierini del Sassuolo, reduce da una stagione da protagonista in Serie B e oggi poco utilizzato in Serie A.

Non solo attacco. In difesa resta sul tavolo l’ipotesi del ritorno di Magnani dalla Reggiana, ma il Palermo non intende forzare la mano e attende segnali dal calciatore. Valida anche l’opzione Barba, attualmente al Persib in Indonesia, che potrebbe liberarsi a parametro zero in caso di rientro in Italia. Sul fronte uscite, Bardi è vicino al Mantova: con Joronen titolare e Gomis in rosa, gli spazi per il portiere sono ridotti. Possibile anche una cessione in prestito per Corona, desideroso di trovare maggiore continuità, come conclude Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.