Palermo accoglie il 2026: sedicimila in festa, piazza blindata e 250 agenti in campo

Palermo si prepara a salutare il 2025 con una grande festa in piazza Ruggero Settimo. Il conto alla rovescia è iniziato e il centro cittadino è pronto ad accogliere fino a 16 mila spettatori per il concerto di Capodanno con Arisa e The Kolors, evento promosso dal Comune e organizzato da GoMad Concerti. A raccontare i dettagli è Paola Pottino su Repubblica Palermo, che ricostruisce numeri, costi e misure di sicurezza della notte più attesa dell’anno.

Secondo quanto riportato da Paola Pottino su Repubblica Palermo, il budget complessivo dell’evento si aggira intorno ai 500 mila euro, coperti interamente dalle risorse dell’imposta di soggiorno. La serata prenderà il via alle 21 con il dj set di Radio Kiss Kiss, partner ufficiale dell’iniziativa, e la conduzione affidata a Marco e Raf.

Il momento più atteso arriverà intorno alle 22.30, quando sul palco salirà Arisa, due volte vincitrice del Festival di Sanremo, pronta a proporre una scaletta che attraversa i suoi brani più iconici, da Sincerità a La notte, fino ai successi più recenti. Allo scoccare della mezzanotte, come ricorda ancora Paola Pottino su Repubblica Palermo, sarà il sindaco Roberto Lagalla a rivolgere gli auguri di buon anno alla città.

Dopo il brindisi, toccherà ai The Kolors infiammare la piazza. La band napoletana guidata da Stash, vincitrice di Amici nel 2015, porterà sul palco un mix di pop, rock e funk. La festa proseguirà poi con il progetto dance “I 40 che ballano 90”, dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. Lo spettacolo si concluderà intorno alle 2 del mattino, come sottolineato da Repubblica Palermo.

Ampio spazio è riservato al tema della sicurezza. Sempre secondo Paola Pottino su Repubblica Palermo, saranno oltre 250 gli uomini e le donne impegnati nei controlli tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani, affiancati da volontari, operatori del 118, Protezione civile e Croce Rossa. La capienza massima è fissata in 9 mila persone in piazza Castelnuovo e 7 mila in piazza Ruggero Settimo.

Definito anche il piano della viabilità, con varchi aperti dalle 20 e percorsi differenziati per ingressi ed esodi. Prevista un’area riservata alle persone con disabilità in prossimità del palco, mentre i bagni chimici e i presidi sanitari saranno distribuiti lungo il perimetro dell’area.

Sul fronte della mobilità, come evidenzia Paola Pottino su Repubblica Palermo, Trenitalia garantirà due treni straordinari in partenza dalla stazione centrale alle 2.30 verso Cefalù e alle 2.35 verso l’aeroporto Falcone-Borsellino. Potenziato anche il servizio Amat, con bus attivi dalle 22 alle 6 del mattino e rinforzi sulla linea 101.

«Sarà un momento di festa e di identità cittadina da vivere in serenità e sicurezza», ha assicurato il sindaco Lagalla, citato da Repubblica Palermo, sottolineando il lavoro congiunto tra istituzioni e forze dell’ordine.