Giornale di Sicilia: “Palermo, si accende il mercato anche in difesa”

Il mercato del Palermo entra nel vivo e non riguarda soltanto gli innesti, ma anche una gestione oculata delle uscite, passaggio chiave per ridefinire l’organico di Inzaghi nella seconda parte della stagione. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la priorità resta l’individuazione di almeno un nuovo attaccante e di un rinforzo difensivo, senza perdere di vista l’equilibrio complessivo della rosa.

Il dossier più avanzato è quello legato a Brunori. L’attaccante è ormai promesso sposo della Sampdoria: l’operazione, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, è in fase avanzata e mancano soltanto alcuni dettagli formali prima dell’annuncio ufficiale. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito secco: nei sei mesi in blucerchiato, il club ligure si farà carico di un ingaggio lordo vicino al milione di euro. A fine stagione, le parti si riaggiorneranno per valutare un’eventuale operazione definitiva.

Parallelamente, diversi club di Serie B hanno iniziato a sondare il terreno per altri elementi della rosa rosanero. In difesa, ogni eventuale uscita sarà subordinata all’arrivo di un sostituto all’altezza. In questo contesto, spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’interesse per Magnani resta sullo sfondo, mentre Peda ha acceso le attenzioni di numerose società cadette.

Capitolo Veroli: il difensore è seguito con particolare attenzione da Mantova, Cesena e Spezia. La sua posizione, tuttavia, resta particolare: il cartellino è di proprietà del Cagliari e il suo arrivo a Palermo è avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di promozione in Serie A. Una condizione che rende ogni discorso rimandato e legato agli obiettivi stagionali, come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia.

Da definire anche il futuro di Giacomo Corona. Sull’attaccante si registra un forte pressing del Pescara, ma il Palermo non ha fretta: l’orientamento del club è chiaro, la cessione potrà avvenire soltanto dopo l’arrivo di un sostituto offensivo. Una linea di prudenza che conferma come il mercato rosanero sia guidato da una strategia precisa, attenta ai tempi e agli equilibri, come ribadito più volte da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.