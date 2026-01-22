Corriere dello Sport: “Palermo cercasi bomber”

La leadership di Joel Pohjanpalo nella classifica marcatori del Palermo era ampiamente prevedibile. Meno scontato, invece, è il volto di chi segue l’attaccante finlandese nelle gerarchie realizzative rosanero. Come analizza Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, alle spalle del bomber a quota 12 reti compaiono infatti Niccolò Pierozzi e Jacopo Segre, entrambi a 4 gol, due giocatori che non hanno nell’attacco il loro ruolo naturale.

Un’anomalia solo apparente, che offre una doppia chiave di lettura. Da un lato, la presenza di un esterno difensivo e di un centrocampista nei piani alti della classifica interna valorizza la capacità del gruppo di trovare soluzioni alternative sotto porta. Un aspetto che, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, certifica la varietà delle fonti di gioco del Palermo di Inzaghi.

Nel caso di Segre, però, la vena realizzativa non rappresenta una novità. Il numero 8 rosanero ha il gol nel DNA: nella stagione 2023/24 fu vicecapocannoniere della squadra con 7 reti, record personale, sei delle quali arrivate di testa. Con il gol decisivo contro lo Spezia ha già superato il bottino dello scorso campionato, chiuso a quota 3, salendo a 18 reti complessive in maglia rosanero. Un dato che lo colloca nella Top Ten dei centrocampisti goleador della storia del Palermo, a nove lunghezze da Corini, come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

La morale è chiara: Pierozzi e Segre rappresentano un vero e proprio “piano B” offensivo per Inzaghi. Ma c’è anche l’altro lato della medaglia. Al netto dei numeri di Pohjanpalo, il contributo degli attaccanti fatica a decollare. Le Douaron è fermo a 3 gol, Corona – utilizzato solo a gara in corso – è ancora a secco, così come Vasic e Gyasi. A quota 1 figurano Palumbo e Brunori, quest’ultimo ora passato alla Sampdoria. Un quadro che, come evidenziato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, impone una riflessione.

Ed è proprio da qui che nasce il piano d’azione del Palermo. Il “vuoto” di marcature alle spalle di Pohjanpalo è uno dei temi centrali in chiave mercato. La priorità è individuare un profilo capace di alzare il livello del reparto offensivo e incidere con continuità. Il sogno resta Matteo Tramoni del Pisa, pista complicata ma non abbandonata. Restano calde anche le valutazioni su Dennis Johnsen della Cremonese, Nicholas Pierini del Sassuolo e Dany Mota Carvalho del Monza. Quest’ultimo, però, ha subito un infortunio in allenamento che ha rallentato bruscamente la trattativa. Con la partenza di Diakité, esterno destro difensivo in uscita, il Palermo avrà due slot over da riempire, come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.