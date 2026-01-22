Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Sassi. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato di Serie B entra nel vivo e registra movimenti importanti su più fronti. In primo piano c’è l’Avellino, che ha definito dall’Atalanta l’acquisto a titolo definitivo del portiere Jacopo Sassi, classe 2002. L’estremo difensore è arrivato ieri nel capoluogo irpino per sostenere le visite mediche, effettuate anche dall’altro nuovo innesto biancoverde, il difensore Alessandro Pio Riccio. A fare il punto della situazione sono Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sulle colonne del Corriere dello Sport.

Sempre in casa Avellino si registrano passi avanti significativi per il ritorno di Armando Izzo dal Monza. Il difensore classe 1992 è in uscita dal club brianzolo e sono ore decisive per definire la formula del prestito. Parallelamente, il club irpino è vicino a chiudere anche per il centrocampista Andréa Le Borgne, classe 2005 di proprietà del Como. Il prestito secco è in fase avanzata, con la società lariana che, pur dovendo battere la concorrenza del Brest, preferirebbe la destinazione campana per la crescita del giovane talento, come riportano ancora Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport.

Si muove anche il Cesena, impegnato nel rafforzamento del reparto offensivo. I romagnoli trattano con la Reggiana e sul tavolo, oltre ad Andrija Novakovich, è finito anche il nome di Cedric Gondo, entrambi classe 1994. Gondo è in scadenza a fine stagione e potrebbe lasciare il club solo a titolo oneroso. Per quanto riguarda la corsia esterna, il Cesena ha chiesto al Cagliari Alessandro Di Pardo, con l’ipotesi di un’operazione che potrebbe prevedere il trasferimento in Sardegna, a partire da giugno, del portiere Jonathan Klinsmann, secondo quanto riferiscono Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport.

Capitolo Reggiana. Il club granata ha in mano l’accordo con Francesco Vicari, difensore centrale classe 1993 di proprietà del Bari. La società pugliese ha comunicato al giocatore la possibilità di una cessione, ma resta da trovare l’intesa definitiva tra i due club. Si registra invece una frenata per il centrocampista Devid Eugene Bouah della Carrarese, costretto a uno stop di almeno un mese a causa di un problema al ginocchio, come evidenziato da Beniamino Pescatore e Paolo Renzetti sulle pagine del Corriere dello Sport.

Infine il Pescara, protagonista di una trattativa complessa con il Venezia. I due club sono in contatto costante per il trasferimento in laguna del centrocampista Matteo Dagasso. L’operazione avrebbe un valore complessivo di circa due milioni di euro e includerebbe i prestiti in Abruzzo dell’attaccante Daniel Fila e del centrocampista Cheick Condè. Per rinforzare la difesa resta viva la pista che porta a Cristian Cauz del Modena, mentre Federico Barba, attualmente in Indonesia, rimane la prima scelta del direttore sportivo Pasquale Foggia.