Corriere dello Sport: “Prati lascia Cagliari. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il mercato entra nel vivo tra annunci ufficiali e trattative che restano sullo sfondo. A prendersi la scena è Edoardo Bove, che ha ufficialmente iniziato una nuova avventura in Inghilterra. Il centrocampista classe 2002 è stato annunciato ieri dal Watford dopo la risoluzione del contratto con la Roma: per lui accordo fino al 2031. «Sono grato al Watford per il caloroso benvenuto – ha dichiarato l’ex giallorosso – dal primo giorno mi hanno messo nelle migliori condizioni per intraprendere questo passo della mia carriera. Avevo tanta voglia di tornare in campo». Un passaggio raccontato da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, che sottolineano la volontà del giocatore di rilanciarsi lontano dalla Serie A.

Sono giorni di annunci anche per i club italiani. Il Lecce ha accolto Walid Cheddira, che dopo gli accordi raggiunti nei giorni scorsi e il via libera definitivo è partito da Milano per diventare ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cheddira è stato fortemente voluto da Eusebio Di Francesco, che lo aveva già allenato a Frosinone. Come evidenziano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Lecce ha reagito con tempestività dopo l’infortunio di Camarda, assicurandosi rapidamente una nuova punta.

In Sardegna, invece, doppio annuncio in casa Cagliari. I rossoblù hanno ufficializzato il ritorno di Ibrahim Sulemana, centrocampista classe 2002 rientrato con la formula del prestito e diritto di riscatto. Un’operazione che segue di poche ore quella di Alberto Dossena, anch’egli rientrato in Sardegna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari continua a muoversi su più fronti per completare la rosa.

Restano aperti, infatti, diversi tavoli. Cagliari e Como continuano a dialogare per un possibile scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone: la trattativa esiste, ma non ha ancora trovato la spinta decisiva. I contatti restano costanti e non è esclusa una fiammata nelle ultime fasi di mercato, come sottolineano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Più fredda, invece, la pista che porta a Hans Nicolussi Caviglia, raffreddata dalla riscoperta di Gianluca Gaetano in mediana e da una valutazione del Venezia giudicata elevata dai sardi.

Attenzione anche alla situazione di Matteo Prati. Il centrocampista non è considerato incedibile e su di lui Torino, Bologna e Genoa hanno chiesto informazioni. Il direttore sportivo Angelozzi non ha chiuso la porta e la trattativa potrebbe decollare, anche perché Daniele De Rossi è un grande estimatore del giocatore, già allenato ai tempi della Spal. Un intreccio di mercato raccontato ancora dal Corriere dello Sport, che fotografa un finale di sessione destinato a restare caldo.

Infine, tornando a Cutrone, attualmente in prestito al Parma, il Cagliari deve guardarsi dalla concorrenza del Sassuolo. I neroverdi hanno avviato contatti anche con l’entourage di M’Bala Nzola, individuato come possibile sostituto di Cheddira. Un segnale che conferma quanto il mercato sia entrato nella sua fase più delicata e imprevedibile.