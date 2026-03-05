Repubblica: “Augello decisivo, Pohjanpalo implacabile. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5291

Il Palermo conquista una vittoria importante al Barbera contro il Mantova e ritrova fiducia dopo il passo falso di Pescara. Nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, emergono le prestazioni decisive di Pohjanpalo, Ranocchia e Palumbo, protagonisti nella costruzione del successo rosanero.

L’analisi dei singoli proposta da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo evidenzia come la squadra di Inzaghi abbia offerto una prova solida per gran parte della gara, salvo complicarsi la vita nel finale dopo l’episodio che riapre la partita. Nelle valutazioni di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il Palermo ritrova solidità difensiva con il rientro di Bani e qualità offensiva grazie alle giocate di Ranocchia e Palumbo.


Il giudizio complessivo delle pagelle di Massimo Norrito pubblicate su la Repubblica Palermo conferma come il Palermo abbia meritato la vittoria, nonostante il finale di sofferenza provocato dall’ingenuità di Blin.

Palermo

Joronen 6
Due respinte difficoltose ma anche una super parata sull’ultimo tiro, resa vana dal fischio dell’arbitro per fuorigioco.

Peda 6
Attento per gran parte della gara. Come tutta la squadra va in difficoltà nel finale e riceve un cartellino giallo.
(Magnani sv)

Bani 6,5
Il suo rientro restituisce sicurezza alla difesa rosanero dopo la sconfitta di Pescara. Non deve compiere interventi clamorosi ma guida la retroguardia soprattutto nei minuti finali.

Ceccaroni 6
Gestisce bene la fase difensiva e prova anche a rendersi pericoloso in avanti. Un colpo di testa termina di poco sopra la traversa.

Pierozzi 6
Con meno compiti difensivi rispetto ad altre partite riesce a dare un contributo anche nella fase offensiva. Ammonito, salterà la prossima gara.
(Gyasi sv)

Segre 6,5
Il solito lavoro di sacrificio. Corre molto, recupera palloni e nel finale si spende in ogni zona del campo. Una sua conclusione viene respinta da Bardi.

Ranocchia 7
Segna un gran gol e serve l’assist che dà origine all’azione del raddoppio. Unico neo l’ammonizione evitabile.
(Blin 4)
Entra e commette una grave ingenuità: provoca il rigore e viene espulso, riaprendo una partita che sembrava già chiusa.

Augello 7
Parte fortissimo e recupera il pallone che porta al vantaggio rosanero. Spinge continuamente sulla fascia e aiuta anche in copertura.

Palumbo 7
Protagonista assoluto. Con il decimo assist stagionale manda in rete Pohjanpalo. Sempre mobile e difficile da marcare.
(Gomes 6)
Entra nel finale per dare equilibrio e sacrificio alla squadra.

Le Douaron 6,5
Grande lavoro per la squadra. Aiuta a far salire i compagni e prova anche la conclusione senza fortuna.
(Johnsen sv)

Pohjanpalo 7,5
Ancora decisivo. Segna il diciannovesimo gol stagionale e conferma un momento straordinario con sette reti nelle ultime sette partite.

