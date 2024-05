Palermo, la moglie di Samuele Fuschi: «Sconcertati e arrabbiati. Il sindaco anziché essere addolorato è andato allo stadio»

Nel corso di “Mattino inque” programma di approfondimento in onda su Canale 5 sono intervenuti i familiari di Samuele Fuschi, il ragazzo morto in Viale Regione per una buca sull’asfalto.

La moglie Valentina ha dichiarato: «Mio marito ha fatto un volo di 47 metri è stato catapultato da un’altra parte, una buca piccola piccola è diventata un burrone. Siamo sconcertati e arrabbiati soprattutto per il Comune di Palermo, il sindaco, non abbiamo ricevuto neanche le condoglianze. Mentre i miei figli aspettavano la salma del papà che arrivasse a casa il Sindaco anziché essere addolorato se n’è andato allo stadio a tifare Palermo e non ha neanche fatto le condoglianze ai miei figli».