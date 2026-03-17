Palermo-Juve Stabia 2-2, Bani: «Persi due punti. Inzaghi? Non ci nascondiamo, siamo qui per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
19483cca-5e52-4c11-ac5d-35dcb9bdc76e

Amarezza e consapevolezza. Al termine della sfida del Renzo Barbera, il capitano del Palermo Mattia Bani ha commentato il pareggio contro la Juve Stabia, sottolineando la delusione per un risultato che non rispecchia, a suo avviso, quanto visto in campo.

«Siamo enormemente dispiaciuti. Abbiamo fatto uno sforzo che meritava di essere premiato, non era facile con pochi giorni per recuperare. Meritavamo qualcosa di più», ha dichiarato Bani in sala stampa.


Il difensore rosanero ha poi analizzato la gara nel dettaglio: «Dal mio punto di vista abbiamo perso due punti. Va dato merito all’avversario, che gioca bene e non a caso ha quella posizione in classifica. Dispiace perché nel secondo tempo non avevamo neanche approcciato male. Finire il primo tempo sotto non era semplice da ribaltare».

Un passaggio anche sul gol subito nella ripresa: «Dispiace per il secondo gol, ma quando giochi partite ravvicinate un po’ di stanchezza può incidere».

Bani ha ribadito con chiarezza anche l’obiettivo stagionale del Palermo: «Non ci nascondiamo, siamo qui per la Serie A. Ma non siamo i soli, la Serie B è un campionato difficile e serve grande rispetto per tutti gli avversari».

Infine, sulla reazione della squadra nel secondo tempo: «Al di là dei moduli abbiamo messo pressione e ferocia. Questo fa la differenza più dei sistemi di gioco. Non era facile reagire dopo una sconfitta pesante, ma la squadra ha dimostrato carattere».

Altre notizie

77558a31-3bc2-460a-b79c-f55834899bf9

Palermo-Juve Stabia 2-2, Inzaghi: «Altro Palermo nella ripresa. Dobbiamo ripartire dai 40 tiri in porta nelle ultime due partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
bad4f2ba-e4a8-4b89-acb9-7ce9d77ee6cb

Palermo-Juve Stabia 2-2, Okoro: «Punto importante, il Palermo è da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
ba4cf72f-4d69-4918-b9a8-af3ee4b77145

Palermo-Juve Stabia 2-2, Abate: «Punto meritato, questa è l’anima del gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Palermo-Juve Stabia: oltre 23 mila spettatori per la sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo juve stabia (4)

Palermo-Juve Stabia 2-2: altra frenata verso la Serie A diretta

Katia Virzì Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (18) blin

Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
image9

Padova-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info su prezzi, prelazioni e settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Palermo-Juve Stabia: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 084308

Serie B, Martorelli: «Palermo deludente, Venezia e Monza fanno un altro campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 082930

Il Mattino: “Juve Stabia, fuori la grinta. A Palermo un test play off”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo modena 1-1 (70) tifosi

Tuttosport: “Tifosi in aiuto al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo empoli 3-2 (93) magnani

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

77558a31-3bc2-460a-b79c-f55834899bf9

Palermo-Juve Stabia 2-2, Inzaghi: «Altro Palermo nella ripresa. Dobbiamo ripartire dai 40 tiri in porta nelle ultime due partite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
651763229_1493974715713644_1298760996934579931_n

Serie B, 31ª giornata: Venezia allunga, frenano Monza e Palermo. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
bad4f2ba-e4a8-4b89-acb9-7ce9d77ee6cb

Palermo-Juve Stabia 2-2, Okoro: «Punto importante, il Palermo è da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
19483cca-5e52-4c11-ac5d-35dcb9bdc76e

Palermo-Juve Stabia 2-2, Bani: «Persi due punti. Inzaghi? Non ci nascondiamo, siamo qui per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
ba4cf72f-4d69-4918-b9a8-af3ee4b77145

Palermo-Juve Stabia 2-2, Abate: «Punto meritato, questa è l’anima del gruppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026