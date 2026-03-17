Palermo-Juve Stabia 2-2, Bani: «Persi due punti. Inzaghi? Non ci nascondiamo, siamo qui per la Serie A»

Amarezza e consapevolezza. Al termine della sfida del Renzo Barbera, il capitano del Palermo Mattia Bani ha commentato il pareggio contro la Juve Stabia, sottolineando la delusione per un risultato che non rispecchia, a suo avviso, quanto visto in campo.

«Siamo enormemente dispiaciuti. Abbiamo fatto uno sforzo che meritava di essere premiato, non era facile con pochi giorni per recuperare. Meritavamo qualcosa di più», ha dichiarato Bani in sala stampa.





Il difensore rosanero ha poi analizzato la gara nel dettaglio: «Dal mio punto di vista abbiamo perso due punti. Va dato merito all’avversario, che gioca bene e non a caso ha quella posizione in classifica. Dispiace perché nel secondo tempo non avevamo neanche approcciato male. Finire il primo tempo sotto non era semplice da ribaltare».

Un passaggio anche sul gol subito nella ripresa: «Dispiace per il secondo gol, ma quando giochi partite ravvicinate un po’ di stanchezza può incidere».

Bani ha ribadito con chiarezza anche l’obiettivo stagionale del Palermo: «Non ci nascondiamo, siamo qui per la Serie A. Ma non siamo i soli, la Serie B è un campionato difficile e serve grande rispetto per tutti gli avversari».

Infine, sulla reazione della squadra nel secondo tempo: «Al di là dei moduli abbiamo messo pressione e ferocia. Questo fa la differenza più dei sistemi di gioco. Non era facile reagire dopo una sconfitta pesante, ma la squadra ha dimostrato carattere».