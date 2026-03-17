Palermo-Juve Stabia 2-2, Abate: «Punto meritato, questa è l’anima del gruppo»

Trasferta difficile, ma affrontata con coraggio e personalità. Al termine del match del Renzo Barbera, il tecnico della Juve Stabia Guido Abate ha analizzato il pareggio contro il Palermo, sottolineando la prova di carattere della sua squadra.

«Avevamo una trasferta difficile in uno stadio da Serie A contro una grande squadra, ma ai miei ho chiesto coraggio. Abbiamo saputo soffrire e non siamo mai usciti dalla partita. Strappiamo un punto importante e meritato», ha dichiarato Abate in sala stampa.





L’allenatore gialloblù ha poi evidenziato le difficoltà legate alle assenze, esaltando però la risposta del gruppo: «Eravamo in emergenza totale. Ragazzi che rientravano dall’infortunio hanno fatto una prestazione di cuore. Oggi tutti hanno fatto una bellissima partita, anche chi si è adattato. Questa è l’anima e la voglia di questo gruppo».

Sul confronto con Inzaghi, Abate ha mantenuto toni distesi: «Pippo è un amico, nessuna rivincita. Non mi ha sorpreso il cambio modulo, i principi erano gli stessi».

Infine, uno sguardo alla stagione e agli obiettivi: «Arriviamo da un periodo negativo, ma abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Abbiamo perso punti ingenuamente, è lo scotto di una squadra molto giovane. Questo è un punto importante che ci avvicina alla salvezza e ci permette di restare agganciati. L’obiettivo è la salvezza, ma l’appetito vien mangiando. Quando arriveremo a 45 punti non ci fermeremo».