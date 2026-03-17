Palermo-Juve Stabia: oltre 23 mila spettatori per la sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Grande risposta del pubblico rosanero in occasione di Palermo-Juve Stabia. Sono 23.733 i titoli complessivi emessi per la gara del Renzo Barbera, a conferma dell’entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi.

Nel dettaglio, sono 7.229 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono 16.504 abbonamenti. Nessuna presenza nel settore ospiti, rimasto chiuso.


Numeri importanti che testimoniano ancora una volta il legame tra la squadra e la città, pronta a sostenere i rosanero in una sfida cruciale per il finale di stagione.

Altre notizie

Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Palermo-Juve Stabia, la cronaca live dal Barbera: segui la partita in diretta

Katia Virzì Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (18) blin

Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
image9

Padova-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info su prezzi, prelazioni e settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Palermo-Juve Stabia: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 084308

Serie B, Martorelli: «Palermo deludente, Venezia e Monza fanno un altro campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 082930

Il Mattino: “Juve Stabia, fuori la grinta. A Palermo un test play off”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo modena 1-1 (70) tifosi

Tuttosport: “Tifosi in aiuto al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo empoli 3-2 (93) magnani

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Juve Stabia, le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

Gazzetta dello Sport: “Serie B, roulette per la A. Venezia e Monza al top, occhio alle trappole. Palermo ci crede”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (130) johnsen segre ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo-Juve Stabia, le probabili: Inzaghi punta su Blin, c’è Johnsen con Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Spezia 1-0 (8) bani pasquale

Giornale di Sicilia: “Palermo, fuori l’orgoglio. Stavolta è vietato sbagliare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Screenshot 2026-03-17 064923

Repubblica: “Rosa in cerca del riscatto contro la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (18) tifosi

Palermo-Juve Stabia: oltre 23 mila spettatori per la sfida

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Palermo-Juve Stabia, la cronaca live dal Barbera: segui la partita in diretta

Katia Virzì Marzo 17, 2026
Palermo Entella 3-0 (18) blin

Palermo-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
57FBA58D-AFF2-4F5E-A0A6-CAA6759286FF

Palermo Futsal Club, salvezza ad un passo: 7 reti al Real Sports

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
image9

Padova-Palermo, al via la vendita dei biglietti: info su prezzi, prelazioni e settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026