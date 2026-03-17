Palermo-Juve Stabia: oltre 23 mila spettatori per la sfida
Grande risposta del pubblico rosanero in occasione di Palermo-Juve Stabia. Sono 23.733 i titoli complessivi emessi per la gara del Renzo Barbera, a conferma dell’entusiasmo attorno alla squadra di Inzaghi.
Nel dettaglio, sono 7.229 i biglietti venduti, ai quali si aggiungono 16.504 abbonamenti. Nessuna presenza nel settore ospiti, rimasto chiuso.
Numeri importanti che testimoniano ancora una volta il legame tra la squadra e la città, pronta a sostenere i rosanero in una sfida cruciale per il finale di stagione.