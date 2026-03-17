Palermo-Juve Stabia 2-2, Okoro: «Punto importante, il Palermo è da Serie A»

Soddisfazione e consapevolezza. Al termine della sfida del Renzo Barbera, l’attaccante della Juve Stabia Okoro ha commentato il pareggio contro il Palermo, sottolineando il valore del risultato ottenuto.

«Abbiamo conquistato un punto importante. Nel primo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio del Palermo, che resta comunque una squadra forte da Serie A», ha dichiarato Okoro in sala stampa.





L’attaccante gialloblù ha poi analizzato l’andamento della gara: «Abbiamo tenuto bene il campo anche nel secondo tempo, ma il Palermo ha osato di più con tanti uomini e ci ha messo in difficoltà».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno: «Questa partita ci ha dato morale ed entusiasmo in vista della sfida con lo Spezia».