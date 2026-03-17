Serie B, 31ª giornata: Venezia allunga, frenano Monza e Palermo. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
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La 31ª giornata di Serie BKT 2025/2026 inizia a ridisegnare gli equilibri del campionato, soprattutto nella corsa alla promozione diretta. Il Venezia approfitta del turno per allungare in vetta, mentre il Monza rallenta e il Palermo resta in scia senza riuscire a recuperare terreno in modo deciso.

I risultati


Nei match già disputati spicca il successo netto del Venezia, che supera il Padova per 3-1 confermando il proprio momento positivo. Importante anche la vittoria del Mantova sul Cesena per 3-0, mentre il Monza non va oltre lo 0-0 contro la Reggiana, frenando la propria corsa.

Pari nello scontro salvezza tra Spezia ed Empoli (1-1), un risultato che muove la classifica ma lascia tutto ancora aperto nella zona calda.

Risultati principali

Mantova-Cesena 3-0

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

Venezia-Padova 3-1

La classifica aggiornata

Il Venezia sale a quota 67 punti e prova la prima vera fuga. Il Monza, fermato sul pari, resta a 64.

Dietro, il Frosinone (59) mantiene il terzo posto, mentre il Palermo (58) resta agganciato ma perde un’occasione per accorciare ulteriormente.

In zona playoff si confermano Catanzaro (52) e Modena (47), mentre la bagarre resta accesissima per gli ultimi posti disponibili.

In coda, situazione sempre più intricata: Spezia (30) e Reggiana (30) restano in piena zona retrocessione, mentre Empoli (33) e Mantova (34) provano a risalire. Chiude la classifica il Pescara (26), sempre più in difficoltà.

Classifica (prime posizioni)

Venezia 67

Monza 64

Frosinone 59

Palermo 58

Catanzaro 52

Modena 47

Zona salvezza

Empoli 33

Sampdoria 31

Bari 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 26

Il turno proseguirà con le altre gare in programma, ma il segnale è già chiaro: il Venezia prova la fuga, mentre alle spalle la lotta resta apertissima su tutti i fronti.

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