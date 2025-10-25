Corriere dello Sport: “Inzaghi già freme «Gara complicata. Palermo, insisti»”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Il Palermo continua la sua corsa nella scia dei record. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero possono oggi eguagliare due serie storiche: quella dell’inizio di stagione 2017/18 con Tedino (nove risultati utili consecutivi, la prima sconfitta alla decima giornata) e quella vissuta da Corini nel 2022/23, durante la prima annata del City Group, fermata solo dal 2-0 di Genova contro la capolista.

La continuità è la parola d’ordine della gestione Inzaghi. Negli ultimi anni, come ricorda il Corriere dello Sport, al Palermo era mancata proprio quella costanza nei risultati che finiva per intaccare fiducia e autostima. Con Dionisi, la striscia più lunga si era fermata a cinque giornate. Inzaghi invece ha impostato un approccio più stabile e lo ha ribadito anche ieri, nel botta e risposta pubblicato sul sito ufficiale del club: «Abbiamo una classifica che ci permette di dipendere da noi stessi e non dagli altri e dobbiamo mantenerla».

L’allenatore rosanero ha poi avvertito i suoi sui pericoli del match odierno: «Il Catanzaro ha avuto qualche problema ma può ritrovare subito i valori che l’anno scorso lo hanno portato ai playoff. È la partita più complicata che potessimo affrontare». Una dichiarazione, sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, che conferma l’abilità comunicativa di Pippo Inzaghi, sempre attento a non abbassare la tensione nello spogliatoio.

Sul piano tecnico, il Palermo dovrebbe riproporre la struttura vista contro il Modena, con Ranocchia e Segre in mezzo al campo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo. La novità è il ritorno tra i convocati di Bardi, recuperato dalla fascite plantare: con lui e Gomis, il reparto portieri torna al completo, mentre Avella resta fuori. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, uno dei tre portieri lascerà il club a gennaio.

A impreziosire la sfida, il duello in panchina tra Inzaghi e Aquilani, suoi ex compagni ai tempi del Milan: l’attuale tecnico del Catanzaro era in campo anche nell’ultima gara giocata da Pippo in rossonero, contro il Novara nel 2012.

Ultimissime

Repubblica: “Rosanero, trappola Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Giornale di Sicilia: “Catanzaro-Palermo, probabili formazioni: Inzaghi conferma il blocco, Aquilani si gioca la carta Pandolfi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Catanzaro per restare in volo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Corriere dello Sport: “Modena inarrestabile: rimonta l’Empoli e vola a +5 sul Palermo” Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, Aquilani cambia in difesa: Inzaghi rilancia Le Douaron. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025