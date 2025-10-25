Corriere dello Sport: “Inzaghi già freme «Gara complicata. Palermo, insisti»”

Il Palermo continua la sua corsa nella scia dei record. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero possono oggi eguagliare due serie storiche: quella dell’inizio di stagione 2017/18 con Tedino (nove risultati utili consecutivi, la prima sconfitta alla decima giornata) e quella vissuta da Corini nel 2022/23, durante la prima annata del City Group, fermata solo dal 2-0 di Genova contro la capolista.

La continuità è la parola d’ordine della gestione Inzaghi. Negli ultimi anni, come ricorda il Corriere dello Sport, al Palermo era mancata proprio quella costanza nei risultati che finiva per intaccare fiducia e autostima. Con Dionisi, la striscia più lunga si era fermata a cinque giornate. Inzaghi invece ha impostato un approccio più stabile e lo ha ribadito anche ieri, nel botta e risposta pubblicato sul sito ufficiale del club: «Abbiamo una classifica che ci permette di dipendere da noi stessi e non dagli altri e dobbiamo mantenerla».

L’allenatore rosanero ha poi avvertito i suoi sui pericoli del match odierno: «Il Catanzaro ha avuto qualche problema ma può ritrovare subito i valori che l’anno scorso lo hanno portato ai playoff. È la partita più complicata che potessimo affrontare». Una dichiarazione, sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, che conferma l’abilità comunicativa di Pippo Inzaghi, sempre attento a non abbassare la tensione nello spogliatoio.

Sul piano tecnico, il Palermo dovrebbe riproporre la struttura vista contro il Modena, con Ranocchia e Segre in mezzo al campo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo. La novità è il ritorno tra i convocati di Bardi, recuperato dalla fascite plantare: con lui e Gomis, il reparto portieri torna al completo, mentre Avella resta fuori. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, uno dei tre portieri lascerà il club a gennaio.

A impreziosire la sfida, il duello in panchina tra Inzaghi e Aquilani, suoi ex compagni ai tempi del Milan: l’attuale tecnico del Catanzaro era in campo anche nell’ultima gara giocata da Pippo in rossonero, contro il Novara nel 2012.