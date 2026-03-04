Corriere dello Sport: “Inzaghi guarda all’obiettivo «Palermo, solo certezze»”

Il Palermo prova a lasciarsi alle spalle la caduta di Pescara e riparte dal Barbera, dove questa sera arriva il Mantova. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha scelto la linea dell’ottimismo, senza drammatizzare lo scivolone ma ribadendo la fiducia nel percorso intrapreso dal Palermo.

l'allenatore rosanero ha voluto subito ribadire la propria convinzione sul progetto tecnico: «In estate ho firmato per due anni di contratto, ma ora che mi sono adattato mi sento di dire che torneremo dove meritiamo, perché un pubblico e una società del genere sono unici. Speriamo di farlo il prima possibile».





Inzaghi ha invitato l'ambiente a guardare avanti, puntando sulla solidità costruita in questi mesi: «Dobbiamo lavorare sulla positività e non farci male da soli, ma stiamo costruendo qualcosa di solido».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato la sconfitta di Pescara, considerata un incidente di percorso. Inzaghi non vuole concentrarsi su un singolo episodio ma sull'andamento generale della stagione: «Sapevo che poteva arrivare la giornata storta ma preferisco ripartire dalle tante gare fatte bene in questi mesi. Gli errori li abbiamo analizzati, il secondo gol di Pescara una squadra come la nostra non può prenderlo ma siamo anche la miglior difesa della B. Non posso guardare al singolo episodio».

Grande attenzione anche al rapporto con i tifosi. Il tecnico ha apprezzato l'incoraggiamento arrivato domenica sera, sottolineando il peso del sostegno del Barbera: «Un gesto di grande intelligenza e di chi ha capito il momento. In trasferta non abbiamo lo stesso ruolino tenuto in casa e non contare sui nostri tifosi influisce parecchio. Credo che il Palermo si sia meritato questo affetto e oggi vorrà regalare loro una grande partita».

Dal punto di vista della formazione non mancano le buone notizie. Inzaghi ha praticamente tutti a disposizione: «Bani sta bene e Magnani a Pescara ha chiesto il cambio solo per stanchezza. Johnsen ha bisogno di minutaggio e con le partite ravvicinate mi servono tutti».

Possibile anche una novità sugli esterni, con l’inserimento graduale di Rui Modesto: «Ha fatto due settimane intere di lavoro con il gruppo, è pronto per giocare 20’-30’».

Infine lo sguardo ai numeri. Il Palermo arriva da otto vittorie consecutive al Barbera e punta ad allungare la striscia, ma c'è anche un tabù da sfatare: in Serie B i rosanero non hanno mai battuto il Mantova. L'obiettivo principale resta però la continuità e il tentativo di riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica.