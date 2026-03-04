Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, Pohjanpalo arma in più. Mancuso l’ex senza gol contro i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo mantova 2-2 (57) mancuso

Il Palermo si affida ancora al suo uomo più decisivo in zona offensiva. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i numeri di Pohjanpalo raccontano molto del peso specifico che l’attaccante ha assunto nel sistema rosanero, soprattutto nelle gare disputate al Barbera.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delle cinque partite di Serie B in cui Pohjanpalo è riuscito sia a segnare sia a servire un assist è stata proprio contro il Mantova. L’episodio risale alla gara di ritorno dello scorso campionato, disputata al Barbera il 16 febbraio 2025, quando l’attaccante fu protagonista con una prestazione completa.


Sempre il Corriere dello Sport sottolinea come il momento di forma del centravanti sia particolarmente positivo tra le mura amiche. Pohjanpalo ha infatti realizzato quattro gol nelle ultime tre partite casalinghe nel campionato in corso, confermandosi un punto di riferimento offensivo per il Palermo.

I dati evidenziati dal Corriere dello Sport ricordano anche un precedente significativo nella carriera dell’attaccante. Da quando milita nel calcio italiano, Pohjanpalo è riuscito a segnare in quattro partite casalinghe consecutive di campionato soltanto una volta: tra marzo e maggio 2023, quando indossava la maglia del Venezia.

La sfida con il Mantova propone inoltre un ex della gara. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Leonardo Mancuso ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 2023/24, totalizzando 26 presenze in Serie B con 4 gol e 3 assist.

Curiosamente, però, il Palermo resta una delle squadre contro cui l’attaccante non è mai riuscito a lasciare il segno. Da avversario Mancuso ha affrontato i rosanero otto volte nel campionato cadetto senza mai trovare la rete, e come sottolinea il Corriere dello Sport quella siciliana è la squadra incrociata più volte senza mai segnare nella competizione.

