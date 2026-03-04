Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Entella 3-0 (68) bani Ceccaroni Pohjanpalo

Questa sera al Barbera il Palermo ospita il Mantova nella sfida valida per il campionato di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, la gara è in programma alle ore 20 con diretta su Dazn, Prime Video e OneFootball TV. Arbitrerà Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito da Fontemurato e Zanellati, con Iannello quarto uomo, Nasca al Var e Del Giovane come Avar.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con alcune indicazioni precise arrivate dalla vigilia. In difesa torna Bani al centro della retroguardia accanto a Peda e Ceccaroni, mentre tra i pali sarà Joronen a guidare il reparto.


Sempre il Corriere dello Sport evidenzia che sulle corsie laterali agiranno Pierozzi e Augello, con Segre e Ranocchia in mezzo al campo. Sulla trequarti spazio alla qualità di Le Douaron e Palumbo, con quest’ultimo che dovrebbe partire da sinistra per supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo della squadra rosanero.

Per quanto riguarda le alternative, il Corriere dello Sport segnala che Inzaghi potrà contare su diverse soluzioni dalla panchina: tra queste Gyasi come prima opzione sulle fasce, oltre a Gomes, Blin, Johnsen e Corona per eventuali cambi nel corso della gara.

Sul fronte Mantova, come riportato ancora dal Corriere dello Sport, Modesto dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Davanti a Bardi la linea difensiva sarà composta da Castellini, Meroni e Dembélé. A centrocampo spazio a Trimboli e Kouda in mezzo, con Radaelli e Bragantini sugli esterni.

Sulla trequarti agiranno Buso e Gonçalves alle spalle dell’ex Mancuso. Proprio Buso, come sottolinea il Corriere dello Sport, dovrebbe essere confermato titolare dopo le ultime prestazioni convincenti.

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1):
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Rui Modesto, Bereszynski, Veroli, Magnani, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Corona.
Diffidati: Pierozzi, Bereszynski.

Mantova (3-4-2-1):
Bardi; Castellini, Meroni, Dembélé; Radaelli, Trimboli, Kouda, Bragantini; Buso, Gonçalves; Mancuso.
Allenatore: Modesto.

A disposizione: Vukovic, Ligue, Chrysopoulos, Cella, Maggioni, Benaissa, Zuccon, Paoletti, Wieser, Caprini, Marras, Mensah.
Indisponibili: Balcot, Bonfanti, Muci, Ruocco.
Diffidati: Kouda, Meroni, Paoletti, Ruocco.

