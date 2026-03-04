Il Venezia travolge l’Avellino. Gli Highlights

Il Venezia approfitta della superiorità numerica e travolge l’Avellino, imponendosi con autorità in una gara che cambia volto nel giro di pochi minuti.

Come racconta Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, l’episodio che indirizza la partita arriva nel primo tempo con l’espulsione di Tutino, intervento scomposto su Franjic che l’arbitro Mucera punisce con il cartellino rosso. L’Avellino, fino a quel momento ordinato e competitivo in laguna, resta in dieci uomini per quasi un’ora e la gara prende una piega completamente diversa.


Nel racconto di Alessandro Fontana sulle pagine del Corriere dello Sport, il Venezia sfrutta immediatamente la situazione favorevole. Quattro minuti dopo l’espulsione arriva il gol che sblocca il match con Dagasso, episodio che segna la svolta della serata. Da lì la squadra di Stroppa prende definitivamente il controllo del confronto.

Secondo quanto evidenzia ancora Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, il Venezia diventa un vero ciclone nel giro di pochi giri di lancette. Prima l’autorete di Reale, che devia nella propria porta il cross di Sagrado, poi il tris firmato da Busio con un destro preciso dopo la progressione centrale di Svoboda. Tre reti che chiudono di fatto la partita già nella prima parte della ripresa.

Nel finale, come sottolinea ancora Alessandro Fontana sul Corriere dello Sport, arriva anche il poker con Dagasso, autore di una doppietta grazie a un sinistro a girare che completa una serata perfetta per la capolista. Per Stroppa è il ritorno alla vittoria e un successo che permette al Venezia di restare agganciato alla vetta senza lasciare campo libero al Monza.

Diverso il clima in casa Avellino: per Ballardini arriva la prima sconfitta da quando siede sulla panchina irpina, dopo due pareggi nelle precedenti uscite. Una serata complicata resa ancora più amara dall’espulsione nel finale di Le Brogne, che salterà la prossima gara contro il Padova insieme a Insigne.

