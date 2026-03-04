Il Monza va. E il Cesena è in crisi Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Il Monza continua il duello a distanza con il Venezia e lo fa imponendosi con autorità al “Manuzzi”, dove supera il Cesena per 3-1 e conferma il proprio momento straordinario di forma.

Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, la squadra brianzola allunga la propria striscia positiva con numeri importanti: quattro vittorie consecutive e sette successi nelle ultime otto partite. Un ritmo che consente al Monza di restare pienamente in corsa nella lotta ai vertici della classifica.


Nel racconto di Massimo Boccucci sulle pagine del Corriere dello Sport, la gara si sblocca grazie alla giocata di Pessina che libera Azzi: l’esterno conclude da circa venti metri e trova la rete del vantaggio, il secondo gol consecutivo dopo quello segnato contro l’Entella.

Poco dopo arriva anche il raddoppio. Come sottolinea ancora Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, Azzi affonda sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Cutrone che non sbaglia sotto porta. Il gol viene confermato dopo il controllo del Var, legittimando il dominio della squadra brianzola.

Il Cesena prova a reagire ma paga diversi episodi sfavorevoli. Nel resoconto di Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, la squadra di Mignani recrimina per alcune occasioni sprecate prima del vantaggio ospite, tra cui le opportunità di Shpendi, Ciervo e Berti. Proteste anche per il gol annullato a Frabotta al 27’, giudicato irregolare per un presunto tocco di mano di Cerri, decisione che scatena dubbi e proteste senza intervento del Var.

Nella ripresa il Cesena prova a riaprire la partita. Castagnetti sfiora il gol con una punizione che si stampa sul palo, ma il Monza controlla la gara nonostante l’espulsione di Azzi per doppia ammonizione. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Petagna, che sfrutta una ripartenza orchestrata da Bakoune e firma il terzo gol con un diagonale preciso.

Nel recupero arriva il sussulto finale del Cesena con Frabotta, che accorcia le distanze su assist di Bisoli. Una rete che serve solo a rendere meno pesante il passivo per una squadra che vive un momento complicato, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque partite.

 

