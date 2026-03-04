L’Entella beffa il Modena nel finale, decide Karic. Gli Highlights

L’Entella conquista una vittoria sofferta ma preziosa a Chiavari, piegando il Modena al termine di una partita equilibrata e decisa negli ultimi minuti.

Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il match vive i suoi momenti più intensi proprio alla fine dei due tempi. L’Entella riesce a sfruttare l’episodio decisivo nel finale, mentre il Modena esce dal campo con l’amaro in bocca per una gara che avrebbe potuto avere un epilogo diverso.





Nel racconto di Marco Materassi sulle pagine del Corriere dello Sport, l’avvio della partita è molto tattico. Le due squadre si affrontano con sistemi di gioco simili, con difese a tre centrali e grande lavoro degli esterni soprattutto in fase di contenimento. A centrocampo spicca la scelta del Modena di lanciare dal primo minuto il diciassettenne Wiafe, che gioca con personalità la sua prima gara in Serie B.

In attacco Sottil si affida alla coppia formata da Gliozzi e Defrel, mentre l’Entella propone Cuppone accanto al catalano Guiu. Le occasioni non sono molte, ma al 36’ il Modena sfiora il vantaggio con una girata di Gliozzi che trova pronto Colombi. Come sottolinea ancora Marco Materassi sul Corriere dello Sport, il finale del primo tempo si accende improvvisamente: al 45’ Del Lungo sblocca il risultato con un rasoterra da fuori area, ma pochi istanti dopo Tonoli ristabilisce l’equilibrio con un colpo di testa.

La ripresa riparte con maggiore prudenza, ma con il passare dei minuti la partita cresce di intensità. Nel racconto di Marco Materassi sul Corriere dello Sport, al 15’ il Modena va vicinissimo al vantaggio con Beyuku che colpisce la traversa, mentre Tiritiello salva poco dopo su Wiafe.

L’Entella però resiste e nel finale trova il colpo decisivo con Karic, che segna il gol della vittoria e fa esplodere il pubblico di Chiavari. Il centrocampista esulta togliendosi la maglia e riceve il secondo cartellino giallo con conseguente espulsione.

Nel recupero il Modena ha ancora una grande occasione per pareggiare: Ambrosini tenta un pallonetto che scheggia la traversa e termina fuori. Un episodio che, come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, chiude definitivamente la sfida tra la festa ligure e l’amarezza emiliana.