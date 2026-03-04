Serie B, oggi continua la 28ª giornata: il programma e la classifica aggiornata
Prosegue il campionato di Serie B con la 28ª giornata, già entrata nel vivo con alcune sfide disputate nelle scorse ore e con altre partite in programma questa sera. La lotta nelle zone alte della classifica resta serrata, con Venezia e Monza appaiate in vetta e diverse squadre ancora pienamente coinvolte nella corsa alla promozione.
Tra i risultati già maturati spicca il netto successo del Venezia, che ha travolto l’Avellino con un convincente 4-0 consolidando la propria posizione in cima alla classifica. Successo anche per il Monza, vittorioso sul campo del Cesena per 3-1, mentre la sorpresa della giornata arriva da Reggio Emilia dove il Südtirol ha espugnato il campo della Reggiana con un largo 4-0.
Pareggio ricco di reti tra Padova e Spezia, terminato 2-2, mentre la Virtus Entella ha superato il Modena per 2-1.
Il programma della giornata prosegue questa sera con diverse partite in calendario. In campo alle 19.00 Carrarese-Catanzaro, mentre alle 20.00 si giocheranno Bari-Empoli, Frosinone-Pescara, Juve Stabia-Sampdoria e Palermo-Mantova, sfida che chiuderà il turno per i rosanero davanti al pubblico del Barbera.
Serie B, 28ª giornata: i risultati
Cesena-Monza 1-3
Padova-Spezia 2-2
Reggiana-Südtirol 0-4
Venezia-Avellino 4-0
Virtus Entella-Modena 2-1
In programma oggi
Carrarese-Catanzaro (ore 19.00)
Bari-Empoli (ore 20.00)
Frosinone-Pescara (ore 20.00)
Juve Stabia-Sampdoria (ore 20.00)
Palermo-Mantova (ore 20.00)
Serie B, la classifica aggiornata
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43
Juve Stabia 39
Cesena 38
Südtirol 37
Padova 34
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30
Sampdoria 29
Reggiana 29
Virtus Entella 28
Mantova 27
Spezia 26
Bari 25
Pescara 21