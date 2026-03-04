Freme SuperPippo. Il punto di giornata in Serie B

La corsa alla promozione diretta entra nella fase più delicata della stagione e ogni passo falso rischia di avere conseguenze pesantissime. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, nella volata finale del campionato di Serie B vale più che mai una regola semplice ma spietata: chi sbaglia paga.

Secondo l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Venezia e Monza continuano a procedere senza rallentamenti, mantenendo alta la pressione sulle dirette inseguitrici proprio nel primo turno infrasettimanale di marzo, una fase della stagione che può mettere alla prova profondità e qualità delle rose.





Il Venezia, spiega Tullio Calzone sulle pagine del Corriere dello Sport, ha dimostrato ancora una volta grande solidità, riuscendo a superare anche un Avellino particolarmente prudente e determinato a non concedere spazi. La squadra lagunare resta così saldamente in vetta, mentre il Monza continua a inseguire senza perdere terreno.

Guardare già allo scontro diretto tra Venezia e Monza, in programma prima della sosta di fine mese, sarebbe però prematuro. Come evidenzia ancora Tullio Calzone nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, il cammino verso la promozione resta lungo e pieno di ostacoli, con diverse squadre pronte a inserirsi nella lotta.

Tra queste c’è anche il Südtirol guidato da Castori, protagonista di una crescita evidente nelle ultime settimane. Tullio Calzone sul Corriere dello Sport sottolinea come le squadre allenate dal tecnico marchigiano abbiano spesso una caratteristica precisa: con il passare delle giornate diventano sempre più difficili da affrontare, grazie a solidità mentale e forza fisica.

Il successo netto sulla Reggiana ne è l’ennesima dimostrazione. Ma già nelle sfide contro Palermo e Venezia si erano intravisti i segnali di una squadra capace di restare agganciata alla zona playoff e pronta a inserirsi nella lotta per le posizioni più importanti.

In questo scenario resta in gioco anche il Cesena, nonostante un periodo complicato caratterizzato da quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque giornate.

Intanto il calendario propone altre due sfide chiave nella corsa ai vertici. Il Frosinone affronta il Pescara, squadra rilanciata dalle recenti prestazioni e capace di infliggere una pesante battuta d’arresto al Palermo di Inzaghi.

Come osserva ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la formazione guidata da Alvini non può permettersi passi falsi se vuole restare a ridosso delle prime due. Nelle ultime settimane i ciociari hanno già rischiato contro Empoli e Catanzaro, riuscendo però a rimontare e portare a casa risultati preziosi.

Dall’altra parte c’è proprio il Palermo di Inzaghi, chiamato a reagire dopo la sconfitta contro l’ultima della classe. La sfida contro il Mantova rappresenta un’occasione importante per rilanciare la corsa dei rosanero, ma anche una partita da affrontare con grande attenzione.

Perché, come ricorda Tullio Calzone nel suo commento sul Corriere dello Sport, in questa fase del campionato non esistono partite semplici: ogni gara richiede concentrazione, testa lucida e la determinazione di chi sa che ogni punto può pesare nella corsa finale verso la Serie A.