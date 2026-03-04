Südtirol, Castori: «Lasciamo stare quello che è successo contro il Palermo»

La larga vittoria contro la Reggiana rafforza il momento positivo del Südtirol. Dopo il successo per 4-0, l’allenatore biancorosso Fabrizio Castori ha commentato la prestazione della squadra, soffermandosi sul percorso di crescita e sulla mentalità del gruppo.

Le parole del tecnico del Südtirol sono state riportate da FCS TV al termine della gara vinta contro la Reggiana.





Castori ha sottolineato soprattutto il valore della prestazione e della continuità mostrata nelle ultime settimane.

«Questi quattro gol ci danno un’ulteriore iniezione di fiducia, oltre che la vittoria, secondo me. Ci allontana in maniera importante dalla bassa classifica. Però abbiamo dato seguito alle prestazioni offerte contro Monza e Venezia. Lasciamo stare quello che è successo contro il Palermo, e anche lì abbiamo fatto una buona partita».

Il tecnico ha poi evidenziato come il Südtirol stia mantenendo un rendimento costante ormai da tempo.

«È dal 2026 che, più o meno, ci stiamo esprimendo su questi livelli. Parlare di play-off, secondo me, lascia il tempo che trova. Perché noi in campo ci giochiamo sempre per vincere, a prescindere».

Castori ha infine ribadito quale sia la mentalità della sua squadra, concentrata sempre sulla ricerca del risultato senza calcoli.

«Poi a volte ci si riesce, a volte no, ma non si gioca mai a risparmio. Non abbiamo mai giocato a risparmio, mai giocato per gestire. Andiamo sempre in campo per dare il massimo. Poi a volte siamo bravi e vinciamo, a volte non ci riusciamo. Però la mentalità della squadra ormai è questa».