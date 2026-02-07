Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria che vale più di tre punti»

Dalla mixed zone del Renzo Barbera, dopo la vittoria in rimonta del Palermo contro l’Empoli, è intervenuto Filippo Inzaghi, visibilmente soddisfatto per una gara che ha segnato un passaggio importante nel percorso dei rosanero.

«Abbiamo recuperato dallo svantaggio e questo è molto importante, perché andare sotto dopo pochi minuti, in una partita in cui sapevamo già il risultato del Frosinone, non era semplice». Inzaghi ammette un avvio diverso dal solito: «Probabilmente il fatto di sapere quel risultato ci ha resi un po’ frettolosi all’inizio, non eravamo i soliti».

Poi la reazione: «La squadra ha combattuto, ha fatto una grande partita. Non dimentichiamoci che l’Empoli, al di là della classifica, è una squadra tosta e lo ha dimostrato». Una vittoria che per il tecnico ha un peso specifico particolare: «Questa è una vittoria che vale più di tre punti».

Il dato statistico rafforza il concetto: è la prima vittoria in rimonta della stagione. «Questa squadra dà continuità, lo diciamo da tempo, dobbiamo continuare così. Le partite sono tutte difficili e se pensiamo che sia facile sbagliamo». Inzaghi confessa anche il timore della vigilia: «Oggi temevo molto questa gara, soprattutto per la fisicità e la forza dell’Empoli, che si sono viste in campo».

Il tecnico sottolinea la forza mentale del gruppo: «Sia l’1-0 che il 2-2 potevano ammazzare un toro, ma non questi giocatori». Un passaggio che fotografa il carattere mostrato nei momenti chiave del match.

Infine, un giudizio complessivo: «Bene i cambi, bene i nuovi, sono molto soddisfatto». Parole che chiudono una serata di festa al Barbera e confermano la crescita del Palermo sotto il profilo tecnico e mentale.