Palermo, Osti a tutto campo dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta. Mercato? Raggiunti gli obiettivi»

Dalla mixed zone del Renzo Barbera, al termine della vittoria del Palermo contro l’Empoli, è intervenuto Carlo Osti, direttore sportivo rosanero, che ha tracciato un bilancio tra il successo in campo e il mercato invernale appena concluso.

«È una vittoria meritata, sicuramente sofferta, ma le cose sofferte sono anche le più belle. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada». Un successo pesante, arrivato al termine di una gara combattuta e sostenuta da una cornice importante.

Osti ha voluto sottolineare il ruolo decisivo del pubblico: «Il pubblico è eccezionale, c’è sempre vicino, ci sorregge dal primo all’ultimo minuto, anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per noi giocare qui è un vantaggio enorme perché ci dà un grande apporto ed è sempre al nostro fianco».

Spazio poi al mercato di gennaio, chiuso senza stravolgimenti ma con innesti mirati: «Sapevamo di dover fare un mercato mirato e abbiamo fatto un mercato mirato, raggiungendo quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati». Un concetto ribadito con convinzione.

Nel dettaglio dei nuovi arrivi: «Johnsen è un giocatore che conosciamo bene perché è in Italia da un po’ di anni. Con Rui Modesto abbiamo trovato l’alternativa sugli esterni che volevamo». E poi un passaggio importante su Magnani: «Non dimentichiamoci il recupero di Magnani, che per me è il primo acquisto».

Infine, una nota personale e umana: «Sono contento perché la sua situazione familiare si è indirizzata su binari buoni e sono convinto che ci darà una grande mano, come ha già fatto da stasera». Un messaggio che chiude una serata positiva sotto ogni punto di vista per il Palermo.