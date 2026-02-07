Palermo, Osti a tutto campo dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta. Mercato? Raggiunti gli obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 202443

Dalla mixed zone del Renzo Barbera, al termine della vittoria del Palermo contro l’Empoli, è intervenuto Carlo Osti, direttore sportivo rosanero, che ha tracciato un bilancio tra il successo in campo e il mercato invernale appena concluso.

«È una vittoria meritata, sicuramente sofferta, ma le cose sofferte sono anche le più belle. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada». Un successo pesante, arrivato al termine di una gara combattuta e sostenuta da una cornice importante.

Osti ha voluto sottolineare il ruolo decisivo del pubblico: «Il pubblico è eccezionale, c’è sempre vicino, ci sorregge dal primo all’ultimo minuto, anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per noi giocare qui è un vantaggio enorme perché ci dà un grande apporto ed è sempre al nostro fianco».

Spazio poi al mercato di gennaio, chiuso senza stravolgimenti ma con innesti mirati: «Sapevamo di dover fare un mercato mirato e abbiamo fatto un mercato mirato, raggiungendo quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati». Un concetto ribadito con convinzione.

Nel dettaglio dei nuovi arrivi: «Johnsen è un giocatore che conosciamo bene perché è in Italia da un po’ di anni. Con Rui Modesto abbiamo trovato l’alternativa sugli esterni che volevamo». E poi un passaggio importante su Magnani: «Non dimentichiamoci il recupero di Magnani, che per me è il primo acquisto».

Infine, una nota personale e umana: «Sono contento perché la sua situazione familiare si è indirizzata su binari buoni e sono convinto che ci darà una grande mano, come ha già fatto da stasera». Un messaggio che chiude una serata positiva sotto ogni punto di vista per il Palermo.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-07 213439

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «La rincorsa è partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 213014

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta, ma nel secondo tempo è uscita la nostra qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.31.31 (1)

Palermo-Empoli 3-2: gli highlights della rimonta rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 204042

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria che vale più di tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 20.06.10

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria di sofferenza, questa squadra ha un’anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.45.11

Empoli, Dionisi dopo il Palermo: «Meritavamo qualcosa in più, deciso tutto da un episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Accordo per il rinnovo di Joronen»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36 (1)

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Segnale forte al campionato, vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.06.10

Serie B, classifica aggiornata: il Palermo aggancia il Monza, vetta distante sei punti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.04.54

Palermo-Empoli 3-2: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 18.54.02

Palermo-Empoli, proteste rosanero per un possibile fallo di mano: dopo il VAR si resta sul 2-2

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 170535

Sampdoria, Brunori dopo Modena: «Vittoria che ci serviva, ora testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-07 213439

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «La rincorsa è partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 213014

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta, ma nel secondo tempo è uscita la nostra qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.31.31 (1)

Palermo-Empoli 3-2: gli highlights della rimonta rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 204042

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria che vale più di tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 202443

Palermo, Osti a tutto campo dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta. Mercato? Raggiunti gli obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026