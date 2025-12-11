Corriere dello Sport: “Il Palermo alla ricerca ancora di continuità”

Il Palermo di Inzaghi torna al Barbera con un obiettivo chiaro: conquistare tre vittorie consecutive, un traguardo che – ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – sfugge ai rosanero da troppo tempo. Né in questa stagione né limitandosi agli incontri casalinghi la squadra è riuscita a spingersi fino al “tris”, un tabù che l’allenatore vuole definitivamente archiviare. Domani sera arriva la Sampdoria, formazione in difficoltà ma che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non può mai essere considerata una rivale semplice. Un successo, oltre al dato statistico, consoliderebbe quella continuità che Inzaghi invoca da settimane e avrebbe effetti cruciali sulla classifica, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti.

L’analisi di Paolo Vannini per il Corriere dello Sport ricorda come il Palermo non riesca a centrare un filotto di tre vittorie da febbraio 2024. All’epoca, con Corini in panchina, i rosanero superarono in sequenza Bari, Feralpi Salò e Como, dando l’impressione di poter puntare in alto. Anche al Barbera, la scorsa stagione, arrivò una serie positiva contro Bari, Modena e Juve Stabia, resa possibile da un Le Douaron determinante, prima di fermarsi contro il Pisa di Inzaghi.

L’attuale gruppo, però, ha mezzi e maturità per andare oltre gli alti e bassi del passato. Un nuovo successo ridarebbe entusiasmo al pubblico, confermerebbe il Barbera come fortino e manderebbe al campionato il messaggio che il Palermo non intende mollare la corsa alle prime due posizioni. Come ribadito da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi arriva da due vittorie interne per 5-0: non serve replicare un punteggio roboante, ma firmare una prova solida, concreta e capace di “chiudere” il cerchio del tris.