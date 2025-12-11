Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi senza voce ma con le idee chiare: verso la Samp senza cambiare”

In casa rosanero l’attenzione resta alta, ma le condizioni di Inzaghi non passano inosservate: come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico continua a fare i conti con una forte raucedine, parla a fatica e con ogni probabilità oggi non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. A rappresentarlo sarà il vice D’Angelo, che offrirà un commento sul sito ufficiale. Nonostante la voce ridotta al minimo, sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i messaggi dell’allenatore restano chiari, vigorosi e diretti: una squadra forte deve battere il ferro anche dopo due prestazioni positive, trasformando l’atteggiamento recente nella normalità di chi punta a restare ai vertici.

Buone notizie sul fronte della rosa. Come riporta Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, per la prima volta dopo mesi Inzaghi ha quasi tutti a disposizione: Gyasi ha completato il recupero, si è allenato in gruppo e verrà convocato, pur partendo dalla panchina; disponibile anche Giovane, mentre i portieri sono ormai sfebbrati. Eppure, al di là della concorrenza interna che il tecnico tiene alta, sembra improbabile un cambio nell’undici titolare.

Il Palermo ha segnato otto gol nelle ultime due gare e l’impressione – ribadita da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – è che Inzaghi voglia ripartire dalla stessa formazione. Se confermata, si tratterebbe di un ulteriore tris: mai in stagione i rosanero hanno schierato lo stesso undici per tre partite consecutive.