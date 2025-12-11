Corriere dello Sport: “Reggiana, effetto domino: l’arrivo di Lepri può aprire alla partenza di Magnani”

Una mossa può anticiparne un’altra. Come spiega Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, l’arrivo di Tomas Lepri alla Reggiana potrebbe aprire scenari di mercato pesanti: la società granata ha ufficializzato il centrale classe 2002, svincolatosi dal Rimini dopo l’esclusione dei romagnoli dalla Serie C, e il suo ingresso potrebbe favorire l’uscita di Giangiacomo Magnani. Il difensore, di proprietà del Palermo, è al centro delle voci che vorrebbero il club rosanero intenzionato a riportarlo in Sicilia dopo il prestito estivo legato a motivi familiari. Lepri, come ricorda Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, ha firmato fino al 30 giugno 2028 portando con sé oltre 80 presenze tra i professionisti e una Coppa Italia di Serie C vinta col Rimini.

Dionigi dispone dunque di un rinforzo immediato mentre attende sviluppi sul mercato, anche in vista del match di sabato al Mapei Stadium-Città del Tricolore contro il Padova, reduce da un pareggio in extremis col Cesena dopo il successo di Pescara.

FIDUCIA RICONQUISTATA

L’ambiente ha ritrovato slancio dopo la vittoria di Mantova, risultato che ha interrotto una striscia negativa fatta di 2 punti in 4 gare. Le tensioni legate al divieto di trasferta a Carrara – criticate dallo stesso club – restano sullo sfondo, ma la squadra appare in ripresa. Come sottolinea Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, la Reggiana sente di aver rimesso in moto il proprio percorso.

VAR SOTTO OSSERVAZIONE

Non mancano le perplessità sul Var, che anche al “Martelli” ha acceso mugugni dopo diverse situazioni già contestate in precedenza. «Non può condizionare le partite né l’operato dell’arbitro», afferma la dirigenza, ribadendo massima correttezza nei confronti della categoria. L’appello – evidenzia ancora Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport – è a un utilizzo mirato dello strumento, limitato ai casi davvero necessari.

CLASSIFICA E FATTOR MOTTA

Puntellare la classifica resta l’obiettivo primario. Il vicepresidente Giuseppe Fico lo ha spiegato senza giri di parole: «L’importante era toglierci di dosso quei 17 punti che iniziavano a darci fastidio». La vittoria di Mantova ha restituito serenità e la crescita del giovane portiere Motta non passa inosservata: «Ho visto un paio d’interventi miracolosi. L’importante è aver fatto passi avanti».