Giornale di Sicilia: “Palermo, giovani e di sostanza. La Coppa ha promosso la linea verde”

«Il Palermo ha venti titolari, tutti potenzialmente in grado di fare la differenza». È questo il mantra che Pippo Inzaghi ha ribadito più volte nelle ultime settimane e che, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha trovato conferma nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese. Una sfida che ha dato risposte importanti soprattutto dai giovani, chiamati a dimostrare di poter reggere la pressione e di avere un ruolo centrale nella stagione.

Peda leader della retroguardia

Tra i più positivi spicca Peda. Il difensore polacco, già convincente lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia, si sta imponendo come uno dei pilastri della difesa rosanero. La sua prestazione a Udine ha confermato – ricorda Radicini sul Giornale di Sicilia – personalità e solidità. Accanto a lui ha brillato anche Veroli: l’ex Sampdoria, di proprietà del Cagliari, ha mostrato attenzione e applicazione, calandosi subito nella nuova realtà.

Giovane e Vasic, prove in chiaroscuro

Un altro segnale incoraggiante è arrivato da Giovane, utilizzato come esterno. L’ex Carrarese ha messo in mostra buone qualità, macchiate però da una leggerezza che ha favorito il raddoppio dell’Udinese. Complessivamente, tuttavia, la sua prova resta positiva. Discorso simile per Vasic: tenuto in rosa da Inzaghi durante l’estate, il serbo è tornato titolare dopo mesi difficili. La sua partita è stata a tratti in chiaroscuro, ma il tecnico – evidenzia il Giornale di Sicilia – continua ad avere fiducia nelle sue qualità.

Corona generoso ma impreciso

Un capitolo a parte lo merita Corona. L’attaccante palermitano ha avuto diverse occasioni importanti che non è riuscito a concretizzare, commettendo qualche scelta sbagliata in zona gol. Tuttavia, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non va trascurata la sua capacità di farsi trovare sempre al posto giusto e la generosità con cui ha lottato.

In definitiva, la sfida di Udine ha certificato quanto Inzaghi sostiene sin dal primo giorno: il Palermo può contare su venti titolari pronti a rispondere presente in ogni momento. Un concetto che, conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, rafforza l’idea di una squadra costruita su un gruppo ampio e competitivo.