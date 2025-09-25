Palermo a Cesena senza Ranocchia. Torna Gomes dal primo minuto

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Palermo è tornato subito al lavoro per preparare l’ostica trasferta di sabato pomeriggio sul campo del Cesena di Mignani, altra capolista della Serie B. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sfida d’alta classifica costringerà Inzaghi a modificare il centrocampo: con ogni probabilità toccherà a Gomes sostituire Ranocchia.

Il numero 1 rosanero è uscito per infortunio dal match con l’Udinese e difficilmente sarà della partita al Manuzzi. In attesa degli esami strumentali, l’impiego del centrocampista ex Monza appare altamente improbabile. La speranza, sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, è che il problema non sia grave e che possa tornare presto a disposizione.

Le scelte di Inzaghi

L’organico del Palermo, ricorda il Giornale di Sicilia, è in grado di sopperire a un’assenza importante come quella di Ranocchia. Gomes, tra i migliori contro l’Udinese e già decisivo con il gol del 2-0 rifilato al Bari, è pronto a partire titolare per la prima volta in questa stagione, al fianco di Segre. In difesa rientreranno Bani e Ceccaroni, entrambi risparmiati in Coppa.

Sul centrodestra resta aperto il ballottaggio tra Diakitè, Peda e Pierozzi, con l’ex Reggina in corsa anche per la corsia di destra a centrocampo, dove si gioca il posto con Gyasi. A sinistra conferma per Augello.

I dubbi in attacco

In avanti l’unico sicuro del posto è Pohjanpalo. Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i due trequartisti sono da definire: Palumbo, Brunori e Le Douaron si contenderanno le due maglie alle spalle dell’attaccante finlandese. Una scelta non semplice per Inzaghi, che dovrà bilanciare freschezza e qualità in un match che già si annuncia decisivo per la classifica.