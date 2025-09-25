Bonucci: «Inzaghi vincente, il Palermo merita la Serie A»

PALERMO – Un ex campione d’Europa e colonna della Juventus come Leonardo Bonucci ha analizzato l’inizio di stagione del Palermo. Intervistato da Antonio Trama su Repubblica Palermo, l’ex difensore azzurro ha promosso il lavoro di Pippo Inzaghi e sottolineato il valore di una piazza che, a suo avviso, merita di tornare nella massima serie.

Fiducia in Inzaghi

«Da calciatore era un bomber di assoluto livello, da allenatore si sta confermando un vincente. L’obiettivo del Palermo è chiaro: conquistare la promozione in Serie A». Così Bonucci ai microfoni di Repubblica Palermo, evidenziando come la scelta estiva della dirigenza rosanero sia stata precisa e strategica: «Affidare la panchina a Pippo è stata una decisione sicura: ha già dimostrato di saper vincere in Serie B con Benevento e Pisa».

Una piazza storica

Il difensore ha raccontato anche i suoi ricordi al Barbera: «Palermo è una delle piazze più prestigiose del calcio italiano. Ricordo bene le trasferte con la Juventus e con la Nazionale: l’atmosfera era unica, carica di passione e calore». Come scrive ancora Antonio Trama su Repubblica Palermo, Bonucci ha ribadito che una promozione sarebbe un regalo non solo per la città ma per l’intero movimento calcistico italiano.

Serie A con Palermo protagonista

«Palermo porterebbe in dote uno stadio iconico e una tifoseria capace di dare un valore aggiunto al campionato. La Serie A ha bisogno di piazze come questa, che uniscono tradizione, passione e storia», ha dichiarato Bonucci. Un concetto, sottolinea ancora Repubblica Palermo, che testimonia il riconoscimento nazionale per il progetto rosanero.

Il calcio siciliano e l’impegno sociale

Lo sguardo si è poi allargato alle altre realtà regionali. «Il Catania è candidato credibile per la B, il Trapani paga la penalizzazione, il Siracusa vive un momento complicato. Ma tutto il calcio siciliano merita di brillare». Infine, la parentesi trapanese, dove l’ex difensore ha partecipato all’inaugurazione di due campetti e alla donazione di un defibrillatore tramite l’associazione Live Charity: «Con questo siamo arrivati a 274 dispositivi in tutta Italia. Offrire spazi sicuri ai giovani e garantire sicurezza è una missione che mi sta a cuore». Un messaggio, conclude Antonio Trama su Repubblica Palermo, che unisce sport e solidarietà.