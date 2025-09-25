PEDRI ALLA JUVE: “E’ il colpo che serviva a centrocampo” | Annuncio da Torino

Pedri è uno dei centrocampisti più forti del mondo.

Pedri ha mostrato la sua piena maturità da centrocampista chiave per il Barça. L’anno scorso ha collezionato 37 presenze in Liga, segnando 4 gol e fornendo 5 assist, mentre nella Coppa del Re e in altre competizioni ha contribuito alla conquista del titolo nazionale + Coppa + Supercoppa. In totale, secondo i dati ufficiali, ha disputato circa 55 partite in tutte le competizioni, contribuendo con 6 gol.

Nonostante il buon rendimento, la sua carriera è stata segnata da problemi fisici ricorrenti. A luglio 2024, infatti, Pedri ha subito una distorsione al ginocchio (legamento collaterale interno) che lo ha costretto a restare fermo per circa due mesi.

Già in passato le sue tabelline mostravano un’incidenza elevata di infortuni muscolari, specialmente agli arti inferiori, per cui il club ha avviato piani specifici di condizionamento fisico per ridurre il rischio di recidive.

Pedri continua comunque ad essere considerato tra i migliori giovani centrocampisti del calcio mondiale. All’età di 22 anni, ha già collezionato numerosi riconoscimenti, titoli con il Barcellona (due campionati, due Coppe del Re, due Supercoppe di Spagna) e una crescita costante nel rendimento, sia nell’apporto offensivo sia nell’equilibrio tattico. Il suo obiettivo adesso è restare sano e mantenere continuità anche nelle partite decisive, per non vanificare il talento che gli viene riconosciuto.

Marchisio e i sogni di mercato

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha espresso le sue idee sul futuro bianconero. Commentando la Champions League per Amazon Prime Video, ha sottolineato come Edon Zhegrova del Lille possa rappresentare un profilo interessante per alzare il livello tecnico della squadra.

Alla domanda su quale sarebbe il colpo di mercato ideale, Marchisio ha fatto due nomi. Da italiano, il suo desiderio sarebbe Sandro Tonali, ma non ha nascosto quale sia il sogno più grande: Pedri del Barcellona, un giocatore che considera quasi irraggiungibile per qualità e valore sul mercato.

Pedri, il talento che fa gola

Il centrocampista spagnolo, classe 2002, è già un punto fermo del Barcellona e della nazionale. La sua visione di gioco, la capacità di legare i reparti e la maturità con cui interpreta il ruolo lo rendono uno dei migliori giovani al mondo. Non sorprende, dunque, che Marchisio lo abbia indicato come il profilo ideale per riportare la Juventus a livelli d’élite.

Pedri è legato al Barça da un contratto lungo e con clausola rescissoria elevatissima, motivo per cui resta un sogno proibito. Tuttavia, il solo fatto che venga citato come modello testimonia l’impatto che ha avuto sul calcio europeo in così pochi anni di carriera.