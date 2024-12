Palermo in ritiro in vista del Catanzaro: seduta pomeridiana per i rosanero. Il report

Continua il ritiro a Torretta del Palermo, per preparare al meglio per la sfida casalinga contro il Catanzaro e per reagire alle difficoltà dell’ultimo periodo. Di seguito il report della seduta di allenamento odierna pubblicata sul sito ufficiale del club rosanero:

“Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e un lavoro specifico per reparti”.