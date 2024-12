Inchiesta ultras a Milano: arrestato Nino Ciccarelli, capo dei Viking

Come riporta CalcioeFinanza.it, è stato arrestato Nico Ciccarelli, tra i capi della curva Nord dell‘Inter. L’arresto è stato disposto per un cumulo pena di 4 anni e 8 mesi diventato definitivo. Ciccarelli, abruzzese di 55 anni, storico capo dei Viking, è stato portato in carcere dai carabinieri.

Ciccarelli era stato citato marginalmente nell’inchiesta “doppia curva”. Si tratta di una figura storica del tifo milanese, e anche autore di due libri sulla sua vita, l’ultima volta Ciccarelli era stato arrestato perché coinvolto negli scontri tra ultras napoletani e interisti del 26 dicembre 2018 che avevano portato alla morte di Dedè Belardinelli, tifoso del Varese investito durante i tafferugli.