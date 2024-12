Fiorentina: Bove è stato dimesso dall’ospedale

Arrivano belle e piacevoli notizie da Firenze. Dopo 12 giorni di ospedalizzazione in seguito al malore accusato durante Fiorentina-Inter Edoardo Bove è stato dimesso. Il giocatore – riporta FirenzaViola.it – è uscito dall’Ospedale Careggi in quanto le sue condizioni sono migliorate. Il giovane centrocampista, nelle prossime ore, e farà visita ai suoi compagni di squadra al Viola Park. Intanto il club toscano ha deciso che, nonostante la situazione attuale, Edoardo Bove concluderà la stagione con la maglia viola, per cui non ci sarà un incontro con la Roma per ridiscutere della tempistica del prestito.

Continue Reading