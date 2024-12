Sky Sport: “Roma, via libera dalla FA ai Friedkin per l’acquisto dell’Everton”

Nuova avventura in vista per i Friedkin. Da diverso tempo i proprietari della Roma sono in trattativa per l’acquisto dell’Everton e, nelle ultime ore, sono arrivati aggiornamenti importati in merito dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Premier League e la FA hanno dato il via libera per la formalizzazione dell’acquisto del club di Liverpool da parte dei Friedkin, i quali resteranno comunque a capo della società giallorossa con Dan presidente e il figlio Ryan come vice. Adesso si attendono solamente i comunicati ufficiali.

