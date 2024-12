Salernitana, Iervolino dopo la condanna: «Sono sbigottito ed incredulo. Mi batterò»

Arrivano le parole del patron della Salernitana Iervolino. Dopo la condanna a 4 anni di reclusione, per presunto concorso in corruzione, il presidente si è espresso ai microfoni de “Il Mattino”:

«Rispetto la sentenza per dovere civico ma sono sbigottito ed incredulo. Mi batterò affinché in appello possa dimostrare la mia totale estraneità ai fatti a me imputati, in questo momento buio e triste della mia vita penserò di più ai miei affetti continuando con senso di responsabilità nei molteplici impegni imprenditoriali che ho intrapreso».

Contestualmente è anche arrivata la nota ufficiale da parte del club cadetto: “In relazione alle odierne notizie di cronaca giudiziaria che riguardano il proprietario Danilo Iervolino, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che la vicenda non è riferita in alcun modo al club e non influenzerà minimamente la normale prosecuzione delle proprie attività sia sotto il profilo finanziario, sia dal punto di vista manageriale, grazie alle autorevoli e competenti figure di riferimento in ogni ambito. Sicura che al più presto il patron Danilo Iervolino dimostrerà nelle sedi opportune la totale estraneità ai fatti contestatigli, tutta la famiglia dell’U.S. Salernitana 1919 ribadisce di essere al suo fianco in misura compatta, certa di un rapido e felice chiarimento della questione”.

Iervolino condannato a quattro anni di carcere