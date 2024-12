Calciomercato Salernitana: la Lazio apre alla cessione gratuita di Akpa Akpro

La Salernitana è al lavoro per non farsi trovare impreparata in occasione del mercato invernale. I granata hanno bisogno di rinforzi per svoltare una stagione sin qui deludente e, complice anche la partenza quasi certa di Giulio Maggiore, interverrà sicuramente sul centrocampo. Secondo TuttoSalernitana.com non è da escludere il ritorno di Jean-Daniel Akpa Akpro, fuori dai piani della Lazio e che scenderebbe di categoria soltanto per la maglia dei campani. Il club biancoceleste avrebbe addirittura aperto alla cessione gratuita e a titolo definitivo, per cui la Salernitana dovrebbe coprire solamente le spese dell’ingaggio purchè al giocatore venga offerto un contratto fino al 2026. Le ultime valutazioni spettano al direttore sportivo Gianluca Petrachi.

